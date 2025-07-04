Названы частые первые симптомы рака почки

Почечно-клеточный рак — наиболее часто встречающийся тип злокачественных новообразований почки, отличающийся агрессивным течением и склонностью к метастазированию. О характерных симптомах онкозаболевания и осложнениях при запущенных формах болезни «Газете.Ru» рассказал врач-онкоуролог «СМ-Клиника» Дебо Бёден.

По словам эксперта, раком почки чаще всего страдают мужчины после 50. В развитии тяжелой болезни виноват комплекс вредных факторов (так называемый вестернизированный образ жизни): злоупотребление фастфудом и энергетиками, ожирение, алкоголь и курение — у заядлых курильщиков со стажем более 10 лет риски рака почки повышаются в 3–4 раза.

Бёден предупредил, что рак почки может долгое время протекать бессимптомно, но при прогрессировании болезни организм начинает подавать тревожные сигналы. Особенно выраженной симптоматика становится, когда опухоль достигает больших размеров или начинает распространяться за пределы органа.

«Кровь в моче — первый тревожный звоночек. Даже незначительное количество кровянистой примеси может быть ранним симптомом онкологического процесса в почке. Иногда моча приобретает выраженный розовый или красноватый оттенок, что свидетельствует о внутреннем кровотечении, сопровождающем раковую опухоль», — обратил внимание онкоуролог.

Еще один частый симптом — боль в пояснице или боку. На ранних стадиях она может быть эпизодической и слабо выраженной, однако при развитии опухолевого процесса становится интенсивной и может распространяться на другие участки тела.

Врач добавил, что постоянная отечность ног тоже может быть связана с раком почки, причем при запущенной форме онкозаболевания. Нарушения венозного оттока, тромбозы вен нижних конечностей, компрессия (сдавливание) сосудов — все эти осложнения могут быть вызваны ростом раковой опухоли в почках.

Для этого вида рака также характерна системная интоксикация организма, которая проявляется снижением веса без видимой причины, постоянной слабостью, субфебрильной температурой (до 38°C), снижением аппетита и нарушением обмена веществ.

В числе дополнительных симптомов, которые часто сопровождают почечно-клеточный рак, — гипертензия (повышение артериального давления), анемия (снижение уровня гемоглобина), варикоцеле (варикоз вен яичек у мужчин, возникающий из-за давления опухоли на вены) и уплотнение в брюшной полости, прощупываемое при пальпации.

Бёден подчеркнул, что при появлении одного или нескольких симптомов важно не откладывать визит к врачу и пройти необходимое обследование.

Рак почки — тяжелое и опасное заболевание, которое ни в коем случае нельзя игнорировать. Однако при ранней диагностике оно хорошо лечится, главное, порекомендовал онкоуролог, не игнорировать сигналы, которые подает организм, проходить регулярные обследования (КТ, МРТ, ангиография, биопсия) и обращаться за помощью к специалистам. При своевременном лечении пятилетняя выживаемость пациентов с раком почки может быть достаточно высокой.

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