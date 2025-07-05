На Запорожской АЭС восстановили внешнее электроснабжение

На Запорожской АЭС (ЗАЭС) восстановили внешнее электроснабжение по высоковольтной линии «Днепровская». Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба атомной станции.

«Линия 750 кВ «Днепровская» введена в работу. Радиационной фон на площадке и в зоне наблюдения находится в норме и не превышает природных значений», — сказано в сообщении.

Как заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук, слова которого приводит пресс-служба, аварийные дизель-генераторы остановлены и переведены в дежурство, а нарушений в работе станции нет.

4 июля Запорожская АЭС временно перешла на питание от дизель-генераторов после отключения высоковольтной линии «Днепровская». Сообщалось, что причины отключения линии 750 кВ выясняются. Резервная линия «Ферросплавная-1» (330 кВ) также не функционирует с мая 2024 года. Электроснабжение для нужд станции поступает с правобережья Днепра, контролируемого Украиной.

ЗАЭС с шестью энергоблоками ВВЭР-1000 — крупнейшая атомная электростанция в Европе. С сентября 2022 года не вырабатывает энергию, реакторы — в режиме холодного останова. Объекты управляются «Росэнергоатомом» (входит в «Росатом»).

Ранее губернатор Запорожской области рассказал, когда ЗАЭС подключится к энергосистеме России.