На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Запорожской АЭС восстановили внешнее электроснабжение

На Запорожской АЭС восстановили электроснабжение по линии «Днепровская»
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

На Запорожской АЭС (ЗАЭС) восстановили внешнее электроснабжение по высоковольтной линии «Днепровская». Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба атомной станции.

«Линия 750 кВ «Днепровская» введена в работу. Радиационной фон на площадке и в зоне наблюдения находится в норме и не превышает природных значений», — сказано в сообщении.

Как заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук, слова которого приводит пресс-служба, аварийные дизель-генераторы остановлены и переведены в дежурство, а нарушений в работе станции нет.

4 июля Запорожская АЭС временно перешла на питание от дизель-генераторов после отключения высоковольтной линии «Днепровская». Сообщалось, что причины отключения линии 750 кВ выясняются. Резервная линия «Ферросплавная-1» (330 кВ) также не функционирует с мая 2024 года. Электроснабжение для нужд станции поступает с правобережья Днепра, контролируемого Украиной.

ЗАЭС с шестью энергоблоками ВВЭР-1000 — крупнейшая атомная электростанция в Европе. С сентября 2022 года не вырабатывает энергию, реакторы — в режиме холодного останова. Объекты управляются «Росэнергоатомом» (входит в «Росатом»).

Ранее губернатор Запорожской области рассказал, когда ЗАЭС подключится к энергосистеме России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами