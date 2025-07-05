На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подмосковные врачи спасли четырехлетнего мальчика, проглотившего краску для волос

В Подмосковье спасли ребенка, который проглотил краску для волос
close
Depositphotos

В Подмосковье врачи спасли четырехлетнего мальчика с химическим ожогом пищевода. Об этом сообщает пресс-служба Детского центра им. Рошаля.

Все началось с того, что ребенок случайно проглотил средство для окрашивания волос. В результате малолетний получил тяжелый щелочной ожог пищевода, требующий экстренной медицинской помощи.

Ребенка доставили в хирургическое отделение, где врачи провели эндоскопическое бужирование, восстановили проходимость пищевода без разреза и установили временный стент. Отмечается, что такие ожоги особенно опасны, так как продолжают разрушать ткани даже после удаления вещества.

Сейчас состояние мальчика стабилизировалось, однако ему предстоит длительный курс лечения и реабилитации.

Ранее врачи помогли ребенку, проглотившему прожигающую горло батарейку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами