Подмосковные врачи спасли четырехлетнего мальчика, проглотившего краску для волос

В Подмосковье врачи спасли четырехлетнего мальчика с химическим ожогом пищевода. Об этом сообщает пресс-служба Детского центра им. Рошаля.
Все началось с того, что ребенок случайно проглотил средство для окрашивания волос. В результате малолетний получил тяжелый щелочной ожог пищевода, требующий экстренной медицинской помощи.
Ребенка доставили в хирургическое отделение, где врачи провели эндоскопическое бужирование, восстановили проходимость пищевода без разреза и установили временный стент. Отмечается, что такие ожоги особенно опасны, так как продолжают разрушать ткани даже после удаления вещества.
Сейчас состояние мальчика стабилизировалось, однако ему предстоит длительный курс лечения и реабилитации.
Ранее врачи помогли ребенку, проглотившему прожигающую горло батарейку.