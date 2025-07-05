Подмосковные врачи спасли четырехлетнего мальчика, проглотившего краску для волос

В Подмосковье спасли ребенка, который проглотил краску для волос

В Подмосковье врачи спасли четырехлетнего мальчика с химическим ожогом пищевода. Об этом сообщает пресс-служба Детского центра им. Рошаля.

Все началось с того, что ребенок случайно проглотил средство для окрашивания волос. В результате малолетний получил тяжелый щелочной ожог пищевода, требующий экстренной медицинской помощи.

Ребенка доставили в хирургическое отделение, где врачи провели эндоскопическое бужирование, восстановили проходимость пищевода без разреза и установили временный стент. Отмечается, что такие ожоги особенно опасны, так как продолжают разрушать ткани даже после удаления вещества.

Сейчас состояние мальчика стабилизировалось, однако ему предстоит длительный курс лечения и реабилитации.

Ранее врачи помогли ребенку, проглотившему прожигающую горло батарейку.