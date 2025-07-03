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Врачи помогли ребенку, проглотившему прожигающую горло батарейку

LADBible: в США врачи помогли мальчику, проглотившему батарейку
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Kennedy News and Media

Врачи в США помогли ребенку, проглотившему прожигающую горло батарейку, пишет LADBible.

Мать двухлетнего ребенка Мэделин Данн рассказала, что ее сын Кай проснулся ночью и начал сильно кричать. Успокоить его так и не удалось, поэтому родители решили отвезти ребенка в больницу, где врачи диагностировали у него пищевое отравление.

Несмотря на первоначальный диагноз, Мэделин настояла на проведении рентгенографии, поскольку опасалась, что ребенок мог что-то проглотить. Вскоре рентген подтвердил ее опасения — в горле у Кая находилась батарейка-таблетка, которая уже начала наносить серьезные ожоги тканям.

Благодаря своевременному обнаружению, жизнь ребенку удалось спасти. Однако последствия оказались серьезными — пищевод оказался поврежден, образовалась перфорация. После операции по удалению батарейки Кай провел неделю в стационаре, ему назначили антибиотики и установили зонд для питания.

Сейчас мальчик проходит еженедельные процедуры по восстановлению пищевода, так как после ожога образовалась рубцовая ткань.

Ранее трехлетний мальчик чуть не задохнулся от кукурузного зерна в бронхах.

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