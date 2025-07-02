Названы признаки преждевременного старения сосудов

Одышка, быстрая утомляемость, скачки давления — все это может быть не просто следствием стресса или усталости. Такие сигналы нередко говорят о преждевременном старении сосудов, которое остается незамеченным у молодых людей. Кардиолог Скандинавского Центра Здоровья Иван Ефремкин рассказал «Газете.Ru», как распознать ранние признаки и сохранить сердце здоровым.

«С возрастом стенки сосудов теряют эластичность и становятся жестче. Это нарушает нормальный кровоток и заставляет сердце работать с повышенной нагрузкой. Ускоренное старение сосудов приводит к утолщению стенок сердца, гипертонии и снижению насосной функции. Нарушается работа внутренней оболочки сосудов, формируются воспаления и холестериновые бляшки — ранние проявления атеросклероза. В совокупности это увеличивает риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний», — объяснил он.

К преждевременному старению сосудов чаще всего приводят четыре фактора: курение, неправильное питание, низкая физическая активность и хронический стресс. Табак повреждает сосуды и провоцирует воспаление. Рацион с избытком соли, жира и сахара повышает давление и уровень холестерина. Отсутствие движения снижает тонус сосудистой стенки, способствует набору веса. Постоянный стресс и недосып повышают уровень гормонов, сужающих артерии, и не дают сосудам восстанавливаться во сне.

«Семейная история сердечно-сосудистых заболеваний — важный фактор риска. Если у близких родственников были инфаркты, инсульты или остановки сердца до 60 лет, стоит внимательнее относиться к здоровью сосудов. Генетические нарушения, например семейная гиперхолестеринемия (наследственное заболевание, при котором с юности повышен уровень «плохого» холестерина), могут привести к раннему атеросклерозу. Мужчины тоже находятся в группе риска: их сосуды стареют быстрее из-за гормональных и поведенческих особенностей. Наследственность задает исходные условия, но образ жизни во многом определяет реализацию риска», — сказал врач.

Ранними признаками сосудистых изменений могут быть устойчивое повышение давления, учащенное сердцебиение, перебои ритма, снижение выносливости и быстрая утомляемость. Возможны головные боли, головокружения, шум в ушах. У мужчин снижение потенции в молодом возрасте может быть первым маркером сосудистых нарушений. Эти сигналы часто игнорируют, хотя именно они говорят о том, что сердечно-сосудистая система не справляется с нагрузкой.

«На доклинической стадии определить сосудистые изменения помогают УЗИ сонных артерий с оценкой толщины стенки и измерение скорости пульсовой волны. Эти методы позволяют выявить снижение эластичности и начало атеросклероза. ЭКГ и УЗИ сердца показывают, как сосудистые изменения влияют на само сердце — например, фиксируют утолщение стенок или снижение способности к расслаблению (сердце хуже расслабляется между сокращениями, что затрудняет его нормальную работу). Также врач может назначить анализы крови: холестерин, глюкозу, С-реактивный белок (показатель скрытого воспаления в организме, в том числе в сосудах). Повышенные значения этих показателей указывают на воспаление и высокий риск сосудистых нарушений», — рассказал он.

Самый надежный способ сохранить здоровье сосудов — регулярная физическая активность, сбалансированное питание и отказ от вредных привычек. Эксперты рекомендуют не менее 60–90 минут умеренной физической активности в день — например, быстрой ходьбы, плавания или езды на велосипеде — чтобы поддерживать тонус сосудов и снижать давление. Рацион должен включать овощи, рыбу, цельнозерновые продукты и быть ограничен по соли, сахару и жирной пище. Дополнительно могут помочь дыхательные упражнения, массаж и тепловые процедуры. Они улучшают кровоток, снижают уровень стресса и благотворно влияют на тонус артерий. Однако все методы должны быть согласованы с врачом.

«Поводом для обращения могут стать даже умеренные, но устойчивые отклонения: повышенное давление, перебои ритма, снижение переносимости нагрузок. Молодым людям с семейной историей сердечно-сосудистых заболеваний рекомендуется проходить профилактическое обследование уже после 30 лет — даже при отсутствии симптомов. Ранняя диагностика помогает сохранить здоровье сосудов и предотвратить осложнения», — резюмировал кардиолог.

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