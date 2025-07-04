Сотрудники банка и полицейские спасли российского пенсионера от мошенников

В Анапе сотрудники банка и полиция спасли пенсионера от мошенников

В Анапе пожилой мужчина чуть не стал жертвой мошенников, он сохранил сбережения благодаря сотрудникам банка и полиции. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что пожилому горожанину позвонил неизвестный, который под предлогом пересчета пенсии выманил у пенсионера паспортные данные. Затем с мужчиной связался другой злоумышленник, который представился «сотрудником ФСБ» и заявил, что со счета россиянина якобы пытаются перевести деньги.

Пенсионер поверил аферистам и стал следовать их инструкциям. Так введенный в заблуждение горожанин пришел в банк, где намеревался отправить на счета мошенников 800 тысяч рублей, однако сотрудники финансового учреждения поняли, что мужчину обманывают, и вызвали на место полицию.

Прибывшие на место стражи порядка провели с пенсионером беседу и предотвратили мошенническое хищение средств.

Ранее российская пенсионерка помогала «поймать мошенников» и потеряла 8,5 млн рублей.