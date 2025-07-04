Названо количество госпитализированных после перестрелки в Нальчике

Два человека госпитализированы после перестрелки в Нальчике

Два человека доставлены в больницу после инцидента в Нальчике, где двое мужчин напали на полицейских. Их состояние оценивают врачи, сообщает РИА Новости в минздраве Кабардино-Балкарии.

Пострадавших направили в Республиканскую клиническую больницу. Подробности происшествия и характер травм не уточняются в интересах следствия.

4 июля в Нальчике на сотрудников ДПС напали двое мужчин, вооруженных ножами. Пострадавший — лейтенант Азнаур С., сейчас он находится в реанимации. Один из преступников успел нанести ему несколько ударов. Судя по видео, перестрелка произошла рядом с проезжей частью.

По данным Telegram-канала Mash, мужчины напали на сотрудников ДПС из-за проверки документов. Гаишники остановили автомобиль, откуда внезапно вылез мужчина и набросился на них с ножом, ранив инспектора. Мимо проезжал патруль ППС, полицейские выскочили и открыли огонь

Ранее были установлены личности напавших на полицейских.