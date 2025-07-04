Карапетян подал в иск на двух депутатов, обвинивших его в связях с ФСБ РФ

Миллиардер Самвел Карапетян подал в иск на двух депутатов, обвинивших его в связях с Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ. Об этом пишет «РБК».

Ответчиками стали депутаты от правящей фракции «Гражданский договор» Арсен Торосян и Айк Конджорян. От каждого из них Карапетян потребовал публичного опровержения обвинений и выплаты моральной компенсации в размере $23,5 тыс. рублей.

От Конджоряна Карапетян требует опровержения сравнения Католикоса всех армян и главы Армянской апостольской церкви Гарегина II с «боеголовкой», под которой собраны «преступники, олигархи, бывшие грабители, выскочки и святотатцы», к которым депутат правящей коалиции отнес и миллиардера и владельца «Электросетей».

До этого в парламенте Армении возникла перепалка при обсуждении закона о национализации предприятия Карапетяна.

Согласно армянским источникам, поводом для перепалки стали выдвинутые покинувшим правящую партию депутатом обвинения Овиком Агазаряном обвинения в том, что посредством процесса в отношении Карапетяна правительство пытается усилить антироссийские настроения в стране.

Ранее Пашинян пригрозил сотрудникам компании Карапетяна увольнениями.