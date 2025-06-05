Минюст России признал нежелательными организации из США и ЕС

Минюст РФ включил в список нежелательных НПО организации из США, ФРГ и Австрии

Минюст России включил в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ, организации из США, Германии и Австрии. Об этом сообщается на сайте министерства.

«230. № 719-р от 03.06.2025 12.05.2025 Association for Slavic, East European and Eurasian Studies («Ассоциация славянских, восточноевропейских и евразийских исследований»), США;... № 720-р от 03.06.2025 12.05.2025 Radio Echo GmbH («Радио Эхо») (ФРГ);... № 721-р от 03.06.2025 12.05.2025 Association institut für die wissenschaften vom menschen (IWM) (Ассоциация «Институт гуманитарных наук», ИГН, «Институт наук о человеке»), Австрия», — сказано в перечне.

5 июня Генеральная прокуратура России признала Британский совет нежелательной организацией в РФ. Это решение было принято на основании материалов, предоставленных ФСБ. По данным спецслужбы, организация является ключевым инструментом влияния Великобритании. Федеральная служба безопасности утверждает, что Британский совет сотрудничает с британскими спецслужбами в секретных проектах, направленных на подрыв суверенитета независимых стран.

ФСБ выяснила, что Британский совет участвовал в секретных операциях британских спецслужб. Эти операции маскировались под помощь в урегулировании конфликтов, поддержку молодых политиков и продвижение западных ценностей.

Ранее Минюст России признал нежелательной британскую Amnesty International (признана в РФ нежелательной организацией).