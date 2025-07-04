В России за четыре года погибли 27 топ-менеджеров

«Лента.ру»: 27 топ-менеджеров погибли в России за четыре года

Не менее 27 том-менеджеров крупных российских компаний, включая «Газпром», «Лукойл» и корпорации РЖД, погибли за четыре года при различных обстоятельствах. Об этом свидетельствуют данные издания «Лента.ру».

Среди погибших значатся: Леонид Шульман («Газпром инвест»), Дмитрий Тесленко (ТАИФ), Александр Тюляков (ЕРЦ «Газпрома»), Василий Мельников («Медстом»), Владислав Аваев (экс-«Газпромбанк»), Сергей Протосеня («Новатэк»), Александр Субботин («Лукойл»), Андрей Круковский (курорт «Газпрома»), Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков (VK), Евгений Палант («А-Мобаил»), Юрий Воронов («Астра-Шиппинг»), Равиль Маганов («Лукойл»), Павел Пчельников (РЖД), Иван Печорин (корпорация развития Дальнего Востока), Павел Антонов («Владимирский стандарт»), Николай Васев (банкир), Владимир Зацепин («Лукойл»), Петр Кучеренко (Минобрнауки), Антон Черепенников (Ics Holding), Кристина Байкова («Локо-Банк»), Вячеслав Ровнейко (Urals Energy), Игорь Шкурко («Якутскэнерго»), Владимир Некрасов («Лукойл»), Виталий Робертус («Лукойл»), Михаил Рогачев (Российский фонд технологического развития), Андрей Бадалов («Транснефть»).

Западные СМИ используют термин «синдром внезапной русской смерти» для таких случаев. Большинство инцидентов произошло в 2022 году.

Утром 4 июля в Москве нашли мертвым вице-президента «Транснефти» Андрея Бадалова — его тело под окнами многоэтажки на Рублевском шоссе обнаружил охранник. По одной из версий, топ-менеджер выпал из окна собственной квартиры на 10 этаже. По другой — с балкона 17 этажа. По данным СМИ, перед смертью он написал супруге прощальные сообщения. В «Транснефти» гибель вице-президента подтвердили, однако комментировать ее обстоятельства не стали. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Бадалов перед смертью попрощался с женой в SMS.