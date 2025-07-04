Глава Ингушетии призвал сократить штат медучреждений региона

Глава республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов дал поручение органам местного самоуправления провести оптимизацию штата сотрудников медицинских учреждений региона с целью повышения качества диагностики и лечения пациентов. Об этом сообщает РИА Новости.

В пятницу Калиматов провел совещание, посвященное обсуждению текущей ситуации в сфере здравоохранения республики.

«Ситуация в отрасли вызывает у меня серьезную обеспокоенность, особенно на фоне возбужденных уголовных дел в отношении некоторых руководителей медучреждений», — отметил он.

В качестве основной причины системных проблем в сфере здравоохранения он назвал неэффективное использование медицинскими учреждениями средств Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), большая часть которых (80%) направляется на оплату труда медицинских работников, в то время как на приобретение современного оборудования, обеспечение лекарственными препаратами и другие нужды остается лишь 20%.

«Штаты раздуты, и последствия такой практики напрямую влияют на качество диагностики и лечения пациентов», — подчеркнул глава региона.

До этого в Волгоградской области врачей заставили отдать часть зарплаты военным.

Ранее была названа средняя зарплата врачей в России.