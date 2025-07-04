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В США предложили лишать гражданства по закону о нацистах

CNN: в США хотят лишать гражданства по закону, позволявшему выдворять нацистов
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Eric Gay/AP

Власти США намерены активизировать процесс лишения гражданства натурализованных мигрантов, используя закон, который ранее применялся для нацистов. Об этом сообщает телеканал CNN.

Согласно информации канала, данный закон был применен в 1970-х для обнаружения нацистов, скрывших свои истинные данные, что позволяло отозвать их гражданство или выдворять из страны.

«Закон, когда-то использовавшийся для вывода нацистов, может теперь быть использован для лишения гражданства большего числа граждан США», — говорится в отчете CNN.

Телеканал сообщил, что правоохранительным органам дано указание инициировать процедуру лишения гражданства во всех юридически допустимых случаях. Министерство юстиции США, в свою очередь, подтвердило каналу, что данная мера будет применяться, в частности, на основании обнаруженных доказательств предоставления ложных сведений о себе в процессе натурализации.

До этого Министерство юстиции США начало рассматривать вопрос о лишении приобретенного гражданства тех лиц, которые совершили серьезные преступления.

Ранее в Верховном суде США проголосовали по проекту о депортации мигрантов в третьи страны.

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