В США предложили лишать гражданства по закону о нацистах

CNN: в США хотят лишать гражданства по закону, позволявшему выдворять нацистов

Власти США намерены активизировать процесс лишения гражданства натурализованных мигрантов, используя закон, который ранее применялся для нацистов. Об этом сообщает телеканал CNN.

Согласно информации канала, данный закон был применен в 1970-х для обнаружения нацистов, скрывших свои истинные данные, что позволяло отозвать их гражданство или выдворять из страны.

«Закон, когда-то использовавшийся для вывода нацистов, может теперь быть использован для лишения гражданства большего числа граждан США», — говорится в отчете CNN.

Телеканал сообщил, что правоохранительным органам дано указание инициировать процедуру лишения гражданства во всех юридически допустимых случаях. Министерство юстиции США, в свою очередь, подтвердило каналу, что данная мера будет применяться, в частности, на основании обнаруженных доказательств предоставления ложных сведений о себе в процессе натурализации.

До этого Министерство юстиции США начало рассматривать вопрос о лишении приобретенного гражданства тех лиц, которые совершили серьезные преступления.

Ранее в Верховном суде США проголосовали по проекту о депортации мигрантов в третьи страны.