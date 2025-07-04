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Россиянин сорвал цветок с клумбы и сломал челюсть незнакомцу за замечание

В Светлогорске мужчина сломал незнакомцу челюсть за замечание о цветке с клумбы
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Shutterstock

В Светлогорске мужчина сорвал цветок с клумбы и сломал незнакомцу челюсть из-за замечания. Об этом сообщает УМВД России по Калининградской области.

Инцидент произошел возле одной из городских клумб, где 35-летний местный житель сделал замечание незнакомцу, который сорвал с нее розу. Между мужчинами произошел словесный конфликт, и в какой-то момент нарушитель напал на оппонента и нанес ему несколько ударов — кулаком в челюсть и ногой в голову.

Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение с переломом нижней челюсти со смещением — травму квалифицировали как вред здоровью средней тяжести. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ, предусматривающей наказание до трех лет лишения свободы.

Ранее в Екатеринбурге таксист сломал челюсть мужчине за замечание о парковке.

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