В Екатеринбурге таксист сломал челюсть мужчине за замечание о парковке

Житель Свердловской области попал в больницу после конфликта с таксистом на дороге. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел возле аэропорта Кольцово, житель Екатеринбурга ехал с семьей на дачу и сделал замечание таксисту, перегородившему проезд. Между мужчинами возникла ссора, по словам жены пострадавшего, таксист внезапно применил боевой прием: схватил ее мужа за шею, повалил на асфальт и начал бить по голове.

«Он какой-то борец, душил меня, сел сверху и требовал извиниться. Я отказался, он начал бить меня по лицу. Потом понял, что натворил что-то не то, встал, перепарковал машину и извинился», — рассказал екатеринбуржец.

Избитому потребовалась медицинская помощь. У него диагностировали сотрясение мозга, перелом челюсти и лицевой кости. Пострадавший обратился с заявлением в правоохранительные органы, в региональном МВД произошедшее пока не прокомментировали.

Ранее в Славянске-на-Кубани таксист обстрелял пассажиров, забывших в машине телефон.