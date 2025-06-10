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В Екатеринбурге таксист сломал челюсть мужчине за замечание о парковке

Е1: в Екатеринбурге таксист жестоко избил мужчину из-за замечания
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Shutterstock

Житель Свердловской области попал в больницу после конфликта с таксистом на дороге. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел возле аэропорта Кольцово, житель Екатеринбурга ехал с семьей на дачу и сделал замечание таксисту, перегородившему проезд. Между мужчинами возникла ссора, по словам жены пострадавшего, таксист внезапно применил боевой прием: схватил ее мужа за шею, повалил на асфальт и начал бить по голове.

«Он какой-то борец, душил меня, сел сверху и требовал извиниться. Я отказался, он начал бить меня по лицу. Потом понял, что натворил что-то не то, встал, перепарковал машину и извинился», — рассказал екатеринбуржец.

Избитому потребовалась медицинская помощь. У него диагностировали сотрясение мозга, перелом челюсти и лицевой кости. Пострадавший обратился с заявлением в правоохранительные органы, в региональном МВД произошедшее пока не прокомментировали.

Ранее в Славянске-на-Кубани таксист обстрелял пассажиров, забывших в машине телефон.

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