Неадекватный мужчина избил беременную россиянку с ребенком на дороге

В Ростовской области неадекватный мужчина набросился на беременную россиянку с ребенком и избил ее. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Инцидент произошел на перекрестке проезжей части, когда беременная с шестилетним сыном остановилась на светофоре. Из автомобиля Kia, стоявшего сзади, вышел мужчина. Предположительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения. По словам женщины, он начал неразборчиво кричать, а затем открыл дверь ее машины и нанес несколько ударов ей по голове.

В результате нападения у беременной диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Она обратилась в полицию. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Личность нападавшего устанавливается, ведется его розыск.

Ранее беременную избили в петербургской квартире.