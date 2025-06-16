«Грозит выкидыш»: беременную россиянку избила в лифте соседка по подъезду

В Химках соседка по подъезду накинулась в лифте на беременную женщину с ребенком. Поводом к агрессии стал конфликт из-за детского велосипеда. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в доме одного из элитных городских ЖК.

На кадрах видно, как в лифте едут двое мужчин и две женщины, одна из них — с ребенком. В какой-то момент одна из пассажирок поворачивается к другой и высказывает свое возмущение, вероятно, по поводу велосипеда мальчика. Между женщинами завязывается перепалка, которая перерастает в драку. Недовольная пассажирка отдавливает ногу соседке и кидается на нее с кулаками. Один из мужчин пытается разнять дерущихся. Мальчик плачет и цепляется за одежду матери.

После конфликта пострадавшая обратилась за помощью к врачам. Ей диагностировали «гипертонус миометрия по задней стенке матки», что может угрожать нормальному течению ее беременности. Женщина написала заявление в правоохранительные органы.

Ранее в Красноярске ребенок получил сотрясение мозга, сорвавшись в шахту лифта.