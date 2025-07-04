На юге Москвы оцепили фитнес-центр

Силовики оцепили здание на Балаклавском проспекте в московском Северном Чертаново из-за обнаружения подозрительного предмета, рассказал «Газете.Ru» очевидец Андрей. Он занимался в зале, когда здание начали эвакуировать.

«Сегодня был там с другом, занимались спортом. Потом резко начали эвакуировать все здание. На выходе мы спросили у сотрудников, в чем причина. Нам ответили, что в здании находится подозрительный предмет. Свидетели говорят, что видели бомбу на одном из этажей. Насколько достоверна эта информация, сказать не могу», — пояснил Андрей.

До этого в Telegram-канале «Чертаново» сообщили, что в Москве на Балаклавском проспекте, 16 оцепили здание, в котором расположены супермаркет и фитнес-центр. На месте работают спецслужбы с собакой.

Ранее в Красноярске из-за провала грунта эвакуировали жильцов пятиэтажки.