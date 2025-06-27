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Кинолог рассказал, какую траву опасно есть собаке

Кинолог Голубев: собакам нельзя есть зверобой, полынь и медуницу
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Tienuskin/Shutterstock/FOTODOM

Порой можно увидеть, что собака на улице пытается есть траву. Часто это происходит из-за нехватки в рационе животного клетчатки, рассказал в интервью «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Однако, по его словам, далеко не вся трава безвредна для питомцев.

«В такой ситуации стоит добавить в рацион побольше разрешенных овощей и зелени: например, огурец, листья салата, петрушку. Также иногда с помощью травы питомец пытается очистить желудок, если он съел что-то несъедобное или некачественное. Важно следить за общим состоянием животного: при многократной рвоте стоит скорее обратиться к ветеринарному специалисту», — сказал эксперт.

Что касается самой травы, если она растет в городских парках, то периодически подвергается обработке химикатами, которые вредны для собаки, продолжил Голубев. Есть, токсичные для животного растения и на дачном участке, такие как зверобой, полынь, медуница, зеленый лук.

Кинолог также предупредил, что вместе с травой в организм питомца могут попасть личинки гельминтов, а также биологические следы других животных. Поэтому лучше не позволять собаке прикасаться к растениям. Если речь идет о полезных культурах, вроде укропа, петрушки и салата — лучше их подавать промытыми в качестве дополнения к основному корму, посоветовал он.

До этого Голубев предупредил собаководов об опасности купания питомцев в городских водоемах.

Он пояснил, что фонтан, как и любой городской пруд — это стоячая вода, непригодная для купания людей и животных. В таких водоемах размножается множество вредоносных организмов.

Ранее кинолог рассказал, какие продукты нельзя давать питомцу.

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