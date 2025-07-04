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Якушев и Дронов обсудили задачи по подготовке к выборам в Новгородской области

Александр Дронов: «Единая Россия» играет ключевую роль в диалоге власти и общества
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Партия «Единая Россия»

«Единая Россия» играет ключевую роль в выстраивании конструктивного диалога между властью и обществом, заявил врио губернатора Новгородской области Александр Дронов на встрече с секретарем генсовета партии по подготовке к выборам-2025 в регионе, сообщает пресс-служба «Единой России».

Дронов отметил, что приоритетами развития Новгородской области являются поддержка образования и культуры, а также сохранение исторического наследия.

По словам Якушева, важно координировать действия федерального центра, региональных властей и местного самоуправления.

Также Якушев заявил о необходимости привлекать муниципальных депутатов и активистов партии, чтобы реализовывать проекты, направленные на благоустройство и развитие инфраструктуры региона.

Кроме того, по словам Дронова, принятая в 2019 году стратегия развития Новгородской области требует актуализации в соответствии с новыми современными реалиями и национальными целями, сформулированными президентом РФ Владимиром Путиным.

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