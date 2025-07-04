«Прижался вплотную и терся»: россиянка рассказала о домогательствах пассажира в маршрутке

В Воронеже местная жительница заявила, что стала жертвой домогательств со стороны неизвестного мужчины в общественном транспорте. Об этом сообщает Telegram-канал «Воронеж VRN».

«Второго июля утром я ехала в маршрутке номер 37. Сначала ехала стоя на ступеньках, места уже не было, этот молодой человек влез сзади и прижался вплотную, далее терся об меня», — поделилась девушка.

По ее словам, как только в салоне стало свободнее, извращенец сел через проход от нее и стал снимать ее на камеру телефона. Девушка также сняла мужчину на камеру и поделилась видео с пабликом.

Девушка не уточнила, обратилась ли она по факту случившегося с заявлением в полицию. Комментариев по факту инцидента от официальных ведомств не поступало.

Ранее сообщалось, что в Надыме мужчина приставал к девочке-подростку в автобусе и шлепнул ее по лицу.