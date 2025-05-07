«Целовал колени»: пожилой мужчина приставал к девочке-подростку в автобусе

В Надыме мужчина приставал к девочке-подростку в автобусе и шлепнул ее по лицу

В Надыме пожилой мужчина приставал к несовершеннолетней девушке в автобусе. Подруга подростка сняла инцидент на камеру. Позже видео появилось в паблике «Злой и добрый надымчанин» во «ВКонтакте».

Все произошло, как утверждает очевидица, 6 мая в автобусе, следовавшем по маршруту №4. На кадрах пожилой мужчина настойчиво добивается внимания несовершеннолетней соседки по автобусу, которая на протяжении всей съемки сидит на одном и том же кресле. На руках девушка держит маленькую собаку. Ее сосед ведет себя агрессивно, приближается к девушке, целует ей колени, а ближе к концу записи шлепает ее по лицу. Девушка все это время находится в растерянности и не может дать отпор соседу.

По словам подруги девушки, никто из взрослых за них не вступился и им «пришлось отбиваться самостоятельно». Предположительно, в момент инцидента мужчина находился в состоянии опьянения.

Ранее во Владивостоке неизвестный приставал к 11-летней девочке в общественном транспорте.