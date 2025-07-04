Пропавшего в Красноярске 95-летнего ветерана нашли живым спустя четыре дня поисков

В Красноярске 95-летний мужчина ушел из дома и четыре дня ждал помощи

В Красноярске нашли пропавшего четыре дня назад 95-летнего ветерана ВОВ. О результатах поисково-спасательной операции рассказали в региональном отделении «ЛизаАлерт».

Александр Ефимович потерялся несколько дней назад и был найден живым 4 июля. Пострадавшего, который нуждался в помощи, отыскали в густых зарослях в черте города. Пенсионера госпитализировали. Известно, что сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В поисках участвовали отряды «Азимут», ПСГ «Сибирь», ПСО «След», добровольцы Красного Креста, три кинологических расчета, а также неравнодушные жители города.

Волонтеры работали даже по ночам и в итоге прошли около 300 км и обследовали 65 квадратных километров.

Ранее 87-летняя жительница Свердловской области на костылях пропала после визита в банк.