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87-летняя жительница Свердловской области на костылях пропала после визита в банк

В Первоуральске ищут 87-летнюю женщину, которая сняла деньги в банке и пропала
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«ЛизаАлерт»

В Первоуральске 87-летняя пенсионерка пропала после визита в банк. Об этом изданию E1 рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Пенсионерка, которая передвигается на костылях, пропала 18 дней назад. Перед исчезновением пенсионерка, по словам ее знакомой, сняла со счета крупную денежную сумму. С 11 июня близкие ничего не знают о ее местонахождении.

«Случай нетипичный: ранее Клавдия Васильевна всегда возвращалась с прогулки. Есть основания предполагать, что женщина стала жертвой мошенников», — считают поисковики.

Поисками Клавдии Худяковой сейчас занимаются волонтеры и правоохранители. Особенно они просят изучить ориентировку таксистов, услугами которых часто пользуются мошенники, чтобы увезти жертву в другой город.

Ранее сообщалось, что нижегородская студентка, которую ищут уже две недели, могла стать жертвой мошенников с Украины.

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