Мужчина 20 раз проникал в дом к своей коллеге, чтобы добиться ее внимания

Японец проникал в дом коллеги и крал ее вещи, чтобы привлечь ее внимание

Японец в течение полугода тайно проникал в дом своей коллеги более 20 раз и делал фотографии, пытаясь привлечь ее внимание. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Юки Мурай, 27-летний офисный работник из Токио, познакомился со своей коллегой на корпоративе и начал часто писать ей сообщения, предлагая сходить на обед вместе и забрасывая ее личными вопросами. Девушка ответила ему несколько раз из вежливости, но в конце концов перестала общаться.

«Я чувствовал, что она играет со мной, возможно, даже намеренно игнорирует меня», — заявил мужчина впоследствии.

Он скопировал ключ от ее квартиры, который нашел в ее сумке, и сделал более 300 фотографий внутри жилья. По его словам, он хотел привлечь внимание коллеги. В конце концов она заметила пропажу одежды и установила скрытые камеры. Во время очередного визита Мурай был пойман полицией на месте преступления.

Подозреваемый признался, что не хотел причинить вреда, а лишь хотел, чтобы коллега «почувствовала его присутствие». Полиция Токио предъявила ему обвинения в незаконном проникновении и краже.

Ранее женщина нашла скрытую камеру в туалете на работе и уличила коллегу в вуайеризме.