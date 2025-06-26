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Женщина нашла скрытую камеру в туалете на работе и уличила коллегу в вуайеризме

В США работник склада установил в туалете камеру и подглядывал за коллегами
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redart14/Shutterstock/FOTODOM

Работник склада в США установил камеру в туалете, чтобы подглядывать за коллегами, сообщает FOX10 News.

По данным полиции, в апреле этого года Брендан Смит из Алабамы, который работал на складе компании Hangout Hospitality Group, установил в женском туалете устройство GoPro.

Чуть позже одна из жертв увидела камеру под раковиной и просмотрела отснятый материал. Увидев видео с ней самой и ее коллегой, женщина сделала запись с экрана на свой телефон и показала ее руководству. Компания уже уволила виновного.

К настоящему времени мужчина находится под арестом, ему предъявили обвинение в вуайеризме. Его причастность к инциденту установили благодаря тому, что Смит попал на запись в процессе установки камеры, когда проверял, что он установлена ​​под нужным ему углом.

Ранее мануальный терапевт подглядывал за обнаженными клиентками.

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