Женщина нашла скрытую камеру в туалете на работе и уличила коллегу в вуайеризме

Работник склада в США установил камеру в туалете, чтобы подглядывать за коллегами, сообщает FOX10 News.
По данным полиции, в апреле этого года Брендан Смит из Алабамы, который работал на складе компании Hangout Hospitality Group, установил в женском туалете устройство GoPro.
Чуть позже одна из жертв увидела камеру под раковиной и просмотрела отснятый материал. Увидев видео с ней самой и ее коллегой, женщина сделала запись с экрана на свой телефон и показала ее руководству. Компания уже уволила виновного.
К настоящему времени мужчина находится под арестом, ему предъявили обвинение в вуайеризме. Его причастность к инциденту установили благодаря тому, что Смит попал на запись в процессе установки камеры, когда проверял, что он установлена под нужным ему углом.
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