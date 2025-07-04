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Попытка горе-налетчика совершить ограбление банка в Москве попала на видео

В Москве задержали налетчика на банк, который потребовал миллион и сбежал
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В Москве 23-летний приезжий попытался ограбить банк, но у него ничего не вышло. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По предварительной информации, все произошло в отделении банка на Шарикоподшипниковской улице. Молодой человек проследовал от входа к окну кассира и передал ей через устройство для обмена денег бумажку с требованием выдатьгами бумажку с требованием выдать ему 1 миллион 20 тысяч долларов США. Также он пригрозил работнице тем, что вместе с ним в банке якобы находится вооруженный сообщник.

Угрожая насилием, грабитель велел кассиру не делать резких движений и не нажимать тревожную кнопку. Однако сотрудница финансовой организации эти команды проигнорировала. Злоумышленник, поняв, что он ничего не получит, сбежал.

Позже полицейские задержали его на Нижегородской улице.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» УК РФ. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы, он заключен под стражу.

Ранее сообщалось о жителе Оренбургской области, который инсценировал разбой, чтобы скрыть кражу 2,5 млн рублей.

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