Россиянин инсценировал разбой, чтобы скрыть кражу 2,5 млн рублей

В Орске будут судить сотрудника магазина, который украл у работодателя 2,5 млн рублей и выдумал историю о разбойном нападении. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

По данным следствия, обвиняемый получил от работодателя 2,5 млн рублей, чтобы закупить необходимый для магазина товар. Мужчина решил похитить деньги. Он ударил себя бутылкой по голове и сообщил о нападении в правоохранительные органы.

Обман быстро раскрыли, в отношении орчанина было возбуждено уголовное дело о растрате и ложном доносе. Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения, фигуранту может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого в Дагестане мужчина выдумал ограбление дома, чтобы не отдавать долги. 39-летний мужчина сообщил, что неизвестные ограбили его дом, подобрав ключ от входной двери. Грабители якобы вынесли из квартиры только наличные в сумме 950 тысяч рублей. Однако в ходе разбирательства выяснилось, что дагестанец выдумал ограбление, мужчина имел денежный долг, но боялся признаться этом родственникам и решил солгать о краже.

Ранее мужчина выдумал ограбление, потому что потерял деньги и испугался реакции жены.