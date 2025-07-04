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Волна от огромного судна швырнула на острые скалы пять человек на пляже в Испании

ABC de Huelva: волна от большого судна унесла купальщиков на скалы в Испании
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Волна от огромного судна швырнула на острые скалы пять человек на пляже в Испании. Об этом пишет ABC de Huelva.

Отдыхающие на пляже сняли на камеру сильную (хоть и не очень высокую) черную волну, которая потянула купающихся к море. Многих из них потащило к острым скалам, в результате чего пять человек получили ранения. Инцидент произошел в районе Эль-Вигия в муниципалитете Палос-де-ла-Фронтера.

Причиной происшествия был назван проход теплохода нового поколения, работающего на сжиженном метане. Судно длиной свыше 300 метров и с водоизмещением 60 тыс. т совершало второй рейс с момента строительства и впервые прибыло в новую гавань. Капитан корабля принял решение разогнаться до относительно высокой скорости (11,5 узлов или 20 км/ч), чтобы совершить поворот на 45 градусов и покинуть порт через эстуарий. Отмечается, что это обычная практика для моряков, однако из-за мощи судна, последствия оказались непредсказуемыми.

То, что появившаяся за проплывающим судном волна оказалась именно черной, объяснили тем, что пропеллер судна проходил через грязевые отложения и потащил их за собой.

До этого температура в Испании поднялась до рекордных для июня +46ºC. В андалусской провинции Уэльва Эль-Гранадо в субботу, 28 июня, столбик термометра показал +46°C. Немного отстали от Эль-Гранадо муниципалитеты Монторо и Фуэнтес-де-Андалусия, где температура составила +44°C и +43,9°C.

Ранее ученые нашли древнейшие следы цунами в янтарных залежах.

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