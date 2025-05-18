На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли древнейшие следы цунами в янтарных залежах

SciRep: янтарь возрастом 115 млн лет сохранил следы гигантских волн
close
NASA

Японские ученые из Университета Тюо и других институтов нашли свидетельства древнейших известных цунами на Земле в янтарных отложениях возрастом 115 млн лет. Окаменевшую смолу деревьев мелового периода обнаружили на острове Хоккайдо. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Анализ кремниевых отложений из карьера Симонакагава показал необычные деформации в структуре янтаря.

Исследователи под руководством Аи Кубота выявили характерные «пламенные структуры», которые образуются, когда мягкая смола подвергается резкому механическому воздействию перед полным затвердеванием.

Эти находки указывают на масштабное событие, когда огромное количество древесной смолы было одномоментно смыто с суши в открытый океан. Ученые пришли к выводу, что наиболее вероятной причиной стали мощные цунами, обрушившиеся на побережье между 116 и 114 млн лет назад.

«Эти находки особенно ценны, поскольку следы древних цунами крайне сложно идентифицировать», — отметили авторы исследования.

Они предполагают, что аналогичный подход может быть применен для изучения других масштабных природных катастроф далекого прошлого.

Ранее ученые впервые нашли фрагменты янтаря в Антарктиде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами