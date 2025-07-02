Иркутянин стал свидетелем похищения и спас девушку от ее ревнивого экс-возлюбленного

В Иркутске молодой человек стал свидетелем преступления и спас незнакомую девушку от похитителя. Подробности истории рассказывает kp.ru.

Инцидент произошел поздним вечером 19 июня, когда 23-летний Ян Казанцев, сотрудник ГУФСИН, возвращался домой после работы. На проезжей части он заметил подозрительный автомобиль с открытой дверью. Сначала молодой человек подумал, что так «молодежь развлекается», но когда машина проехала на «красный», заподозрил неладное. Ян решил проследить за водителем и увидел, что из салона торчат женские ноги, а внутри кто-то размахивает руками.

Тогда мужчина попытался остановить машину. Сначала водитель проигнорировал его, но все же был вынужден затормозить у автобусной остановки. В этот момент девушка вырвалась из рук похитителя и выбежала из машины с кровоточащей губой. Мужчина пытался убедить Яна, что все в порядке, но девушка в истерике закричала, что ее похитили. Тогда спаситель усадил ее в свой автомобиль и отвез в отделение. По дороге пострадавшая рассказала ему, что бывший возлюбленный долго ее преследовал из ревности, а в тот вечер напал у подъезда и угрожал расправой.

«Мы встретились с Кристиной (имя изменено. — прим. ред.) через несколько дней. Она очень благодарила меня. Также теплые слова лично мне выразили ее родители. Сейчас мы поддерживаем общение. У нас много общего», — рассказывает герой этой истории.

Похитителя вскоре задержали, им оказался 34-летний местный житель. Тем временем поступок Яна Казанцева отметило руководство, а родители спасенной девушки выразили ему благодарность. Сам Ян говорит, что действовал по зову совести и долга, не думая о наградах, и теперь переживает волнение от такого внимания.

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