«Связала до посинения»: жительница Красноярска — о нападении женщины на ребенка из-за самоката

В Красноярске женщина связала 10-летнюю девочку, которая якобы украла самокат ее сына. Очевидица Марина рассказала «Газете.Ru», что школьницу пытались освободить прохожие — нападавшая связала ребенку руки «до посинения» и вызвала полицию.

«Я как раз пришла в самый разгар всего этого. Мои соседи уже стояли и отчитывали эту женщину, но она никого не слушала, она туго связала девочке руки до посинения и ждала полицию, хотя самокат вообще на самом деле лежал рядышком с ними, и он их особо не интересовал. Ей было интересно участие полиции и ущерб в размере 7000 рублей. То есть женщина, так полагаю, решила нажиться на родителях ребенка, хотя и с родителями-то ей было вообще побоку общение — они с ней по телефону пытались как-то пообщаться, и ей было вообще фиолетово», — сказала она.

Марина подчеркнула, что девочка на самом деле не похищала самокат, а взяла его с разрешения сына женщины, которая даже после всех объяснений не извинилась перед родителями пострадавшей.

«На самом деле кражи никакой не было. Ребенок спрашивал дважды у того мальчика. Там даже и не только она спрашивала, а еще были мальчишки, тоже с нашего вроде как двора, — дважды тоже спрашивали у него, и он сказал, что это не его самокат. После того, как эта женщина прилетела, тут такой скандал развела, мальчишка понял, что действительно дело попахивает серьезно. Наши сказали, что по камерам мы сейчас все увидим, кто прав, кто виноват. И он признался на ушко матери, что не было кражи, его никто насильно не удерживал, чтобы самокат украсть. И он сказал, что самокат не его, поэтому как-то вот так вот получилось. Она даже не извинилась перед девочкой ни разу», — добавила она.

4 июля в полицию поступило сообщение о том, что 10-летняя девочка похитила самокат стоимостью семь тысяч рублей у подростка в Железнодорожном районе Красноярска. Узнав о случившемся, мать мальчика самостоятельно выследила школьницу и связала ей руки, пытаясь удержать девочку до приезда сотрудников правоохранительных органов. На место направили инспектора по делам несовершеннолетних, который опросил детей и свидетелей происшествия. Пострадавшему ребенку выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, ведется проверка.

На опубликованных в сети кадрах с места происшествия видно, как женщина заламывает ребенку руки, кричит на девочку и удерживает рядом с собой на скамейке, пока прохожие просят ее отпустить.

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