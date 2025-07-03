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Россиянка продала три квартиры и обогатила мошенников на 14 млн рублей

В Великом Новгороде пенсионерка продала жилища и отдала мошенникам 14 млн рублей
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Ilya Naymushin/Reuters

В Великом Новгороде 83-летняя пенсионерка продала три квартиры и отдала все деньги мошенникам. Об этом сообщает ГУ МВД России по Новгородской области.

Все началось в середине марта, когда пожилой жительнице города позвонил неизвестный. Он представился сотрудником службы безопасности и убедил женщину сообщить код из СМС, якобы для защиты от мошенников. В последующие месяцы пенсионерке звонили люди, представлявшиеся банковскими работниками и правоохранителями. Они убедили ее, что ее счета и недвижимость находятся под угрозой.

Сначала женщина сняла со счета более 3,5 млн рублей, из которых часть перевела через банкомат, а остальное отдала курьерам, упаковав деньги в пакеты с банками консервов. Затем по указанию аферистов она продала три квартиры и передала злоумышленникам еще более 11 млн рублей.

Всего новгородка общалась с аферистами около четырех месяцев. Общий ущерб составил около 14 млн рублей. Она поняла, что ее обманули, когда злоумышленники перестали выходить на связь. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Ранее девушка пыталась защитить родителей и отправила мошенникам 2 млн рублей с их счетов.

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