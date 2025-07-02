Мошенники начали обманывать россиян от лица сотрудников военкомата

Мошенники начали выманивать у россиян код авторизации от портала «Госуслуги» под видом сотрудников военкомата. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «Вестник Киберполиции России», принадлежащего УБК МВД РФ.

В МВД рассказали, что аферисты пишут потенциальным жертвам в мессенджере WhatsApp. Они вступают в диалог под предлогом оформления приписного свидетельства или уточнения данных, а затем выманивают конфиденциальную информацию.

По этой схеме, в частности, был обманут десятиклассник из Нижегородской области, а также студент из Волгограда, уточнили правоохранители. В обоих случаях пострадавшие передали мошенникам коды от «Госуслуг», в результате чего доступ к личным кабинетам был утрачен.

В МВД напомнили россиянам, что органы государственной власти, включая военкоматы, не пишут и не звонят в мессенджерах.

До этого стало известно, что мошенники начали звонить россиянам на стационарные телефоны, куда их «выдавливают» из-за ограничений, принимаемых операторами мобильной связи. В итоге городские телефоны оказались более беззащитны, так как их владельцы не получают предупреждений о спаме.

Ранее Буланова раскрыла секреты борьбы с телефонными мошенниками.