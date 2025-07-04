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Школьница впала в кому после падения с лошади в Подмосковье

В Подмосковье 14-летняя девочка впала в кому, упав с лошади во время прогулки
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Shutterstock

В подмосковном Серпухове школьница впала в кому после падения с лошади. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, 14-летняя девочка поехала на конную прогулку по Приокско-Террасному заповеднику вместе с сопровождающей. Женщина находилась впереди, когда школьница, скакавшая галопом на своей лошади, решила снять видео.

В следующий момент девочка уронила телефон, потянулась за ним и упала. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии, сейчас она находится на аппарате ИВЛ.

Полиция ведет проверку. Владелицу конюшни могут привлечь к ответственности.

Ранее юная россиянка получила перелом позвоночника во время гонок на картинге.

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