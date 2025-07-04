Школьница впала в кому после падения с лошади в Подмосковье

В подмосковном Серпухове школьница впала в кому после падения с лошади. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.
По данным Telegram-канала, 14-летняя девочка поехала на конную прогулку по Приокско-Террасному заповеднику вместе с сопровождающей. Женщина находилась впереди, когда школьница, скакавшая галопом на своей лошади, решила снять видео.
В следующий момент девочка уронила телефон, потянулась за ним и упала. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии, сейчас она находится на аппарате ИВЛ.
Полиция ведет проверку. Владелицу конюшни могут привлечь к ответственности.
Ранее юная россиянка получила перелом позвоночника во время гонок на картинге.