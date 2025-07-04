Россиян призвали осознать, что отдых — не пустая трата времени

Многие люди воспринимают отдых как пустую трату времени, однако для максимальной продуктивности и хорошего самочувствия он должен быть частью жизни, а не редким эпизодом между дедлайнами. Такой совет в интервью РИАМО дала врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

Она порекомендовала вносить отдых в свое расписание, как отдельную задачу.

«Когда вы видите, что это часть плана, становится легче отнестись к этому серьезно. Полезно общаться с людьми, которые тоже стараются найти баланс. Сейчас есть сообщества, где обсуждают темы самосовершенствования, восстановления, отдыха — и это может сильно повлиять на восприятие», — отметила психотерапевт.

Она подчеркнула, что здоровье и эмоциональное состояние гораздо важнее любой гонки за дедлайнами.

Специалист Московской службы психологической помощи Департамента труда и социальной защиты населения Денис Хакимов до этого объяснил, откуда берется «достигаторство». По его словам, в психологии отсутствует данный термин, но под ним понимают стремление к постоянному успеху. Зачастую это касается не только карьеры, но и учебы, творчества, отношений и так далее.

Основная причина — воспитание. Ребенка могли часто критиковать или, наоборот, чрезмерно опекать. В первом случае возникает желание доказать, что ты чего-то стоишь, во втором — стремление продемонстрировать свою самостоятельность, детализировал эксперт.

Ранее россиянам рассказали, как распознать в себе трудоголика.