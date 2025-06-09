На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пьяный водитель выпустил из багажника рой пчел на остановивших его полицейских

В Испании водитель выпустил пчел на полицейских, чтобы отомстить за штраф
close
0 Lorenzo Bernini 0/Shutterstock/FOTODOM

В Испании пчеловод устроил пчелиную атаку на полицейских, которые хотели его оштрафовать. Об этом сообщает El Caso.

Инцидент произошел 30 мая на шоссе в провинции Льейда. 70-летний мужчина был остановлен сотрудниками каталонской полиции за вождение в нетрезвом виде и непристегнутый ремень безопасности. Он отказался от повторного теста на алкоголь после первого положительного результата (0,38 мг/л) и выпустил пчел из кузова своего фургона на полицейских.

Насекомые стали жалить офицеров, которым в итоге пришлось искать укрытие. Он спряталась в ближайшем ресторане и обратились за медицинской помощью. Врачи ввели им кортизон. Пчеловода арестовали за нападение на представителей власти, но позже освободили под залог. Какое ему теперь грозит наказание, не уточняется.

Ранее россиянин натравил на прохожего собаку после замечания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами