Пьяный водитель выпустил из багажника рой пчел на остановивших его полицейских

В Испании водитель выпустил пчел на полицейских, чтобы отомстить за штраф

В Испании пчеловод устроил пчелиную атаку на полицейских, которые хотели его оштрафовать. Об этом сообщает El Caso.

Инцидент произошел 30 мая на шоссе в провинции Льейда. 70-летний мужчина был остановлен сотрудниками каталонской полиции за вождение в нетрезвом виде и непристегнутый ремень безопасности. Он отказался от повторного теста на алкоголь после первого положительного результата (0,38 мг/л) и выпустил пчел из кузова своего фургона на полицейских.

Насекомые стали жалить офицеров, которым в итоге пришлось искать укрытие. Он спряталась в ближайшем ресторане и обратились за медицинской помощью. Врачи ввели им кортизон. Пчеловода арестовали за нападение на представителей власти, но позже освободили под залог. Какое ему теперь грозит наказание, не уточняется.

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