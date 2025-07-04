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В Ростовской области после атаки беспилотниками поврежден объект «Донэнерго»

Донэнерго: распределительный пункт в городе Шахты поврежден после атаки дронами
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

В городе Шахты (Ростовская область) в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) был поврежден распределительный пункт «Донэнерго». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«В результате падение БПЛА в Шахтах взрывной волной повреждены двери, фасадная штукатурка распределительного пункта АО «Донэнерго»», — говорится в сообщении.

Сообщается, что было решено обесточить распределительный пункт до выяснения характера повреждений.

В настоящий момент на месте работают саперы и правоохранители, часть потребителей запитываются по резервной схеме. Кроме того, в компании отметили, что будут привлечены резервные источники питания.

До этого временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Шахтах в результате атаки украинских беспилотников более 6 тысяч человек осталось без света. По его словам, причиной этому послужило отключение электроэнергии на трансформаторной подстанции после падений обломков дрона. Он отметил, что в нескольких домах возле объекта также повреждены окна.

Ранее над Россией за ночь сбили почти полсотни беспилотников.

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