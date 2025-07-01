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Петербургский школьник подстрелил прохожую из окна

В Петербурге школьник подстрелил прохожую из окна
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Depositphotos

В Петербурге 13-летний шестиклассник устроил стрельбу из окна и попал в 69-летнюю прохожую. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 30 июня в районе Рыбацкого. Пенсионерка получила выстрел в ногу из пневматической винтовки, после чего обратилась в службу 112. Медики диагностировали ушиб мягких тканей правого бедра.

Полиция установила, что выстрел из окна своей квартиры на Шлиссельбургском проспекте произвел школьник. У подростка изъята пневматическая винтовка Striker. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

До этого в Нижнем Новгороде подростки с пистолетом обстреляли автобус с людьми. Пассажиры прятались от пуль на полу. Стекла транспортного средства были повреждены. Один человек пострадал.

Ранее неизвестные устроили петестрелку во Владикавказе, двое получили ранения.

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