В Госдуме не поддержали введение запрета на алкоголь для молодежи до 21 года

Депутат Бессараб выступила против запрета на продажу алкоголя до 21 года

В России не нужно запрещать продажу алкогольных напитков молодежи в возрасте до 21 года. Вместо этого лучше вести просветительскую работу о вреде спиртного и табака, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Так она в беседе с RT прокомментировала соответствующий законопроект.

По мнению депутата, при введении таких мер их придется распространить и на другие сферы.

«Тогда нужно запретить жениться с 18 лет и в армию идти служить. Потому что держать в руках оружие и заводить своих детей можно, а вот алкоголь пить — нельзя», — пояснила она.

По ее мнению, запреты нужно заменять объяснением самых простых фактов – в частности, важно рассказать детям, что до 25 организм еще развивается, и человек может еще вырасти, а алкоголь этот процесс останавливает. Также Бессараб призвала демонстрировать детям больше примеров здорового образа жизни, включая отказ от курения, спиртного, а также пропагандируя занятие спортом.

«Если мы всё остальное разрешаем, а запрещаем только употреблять алкоголь, это как-то странно», — заключила парламентарий.

Напомним, накануне зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Марина Сидухина внесла в Госдуму проект поправки в закон о продаже алкоголя в России, предложив поднять возраст, с которого разрешено приобретать спиртные напитки, до 21 года. Она отметила, что аналогичный законопроект ранее предлагался Минздравом России в 2019 году. По ее словам, специалисты аргументировали нововведение тем, что головной мозг человека формируется до 21 года, а раннее употребление спиртосодержащих напитков может нанести вред здоровью.

Ранее в России выступили против запрета продуктов и блюд с алкоголем в составе.