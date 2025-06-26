В России выступили против запрета продуктов и блюд с алкоголем в составе

В России предложили запретить скрытую рекламу алкоголя, отказавшись от продуктов и блюд, в составе которых он есть. Однако такой шаг никак не отразится на алкоголизации населения – с потреблением спиртного подобная еда не связана, заверил в беседе с 360.ru президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Напомним, об идее запретить скрытую рекламу спиртного, употребление которого пропагандируется населению через продукты питания, сообщила газета «Известия». По данным издания, с такой просьбой в Генпрокуратуру и ФАС обратился зампред комитета Госдумы по безопасности от фракции «Единая Россия» Анатолий Выборный. Речь идет, в частности, о чипсах с игристым, сосисках с виски Jack Daniel's, леденцах со вкусом вина и других продуктах.

Однако Бухаров считает, что скрытой рекламой такие продукты не являются – он напомнил, что сегодня с применением вина и крепкого алкоголя готовится большое количество различных блюд. Покупать подобные лакомства зависимые от спиртного маргиналы все равно не будут – они предпочтут этому обычную выпивку. А молодежь сегодня и без особых мер теряет интерес к спиртному, считает эксперт.

«Мы отслеживаем, что молодое поколение больше интересуется здоровым образом жизни и меньше всего традиционным сочетанием еды и вина, или других алкогольных напитков», — пояснил Бухаров.

Его поддержал председатель Национального союза защиты прав потребителей и Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Он напомнил, что в кондитерской отрасли всегда использовались коньяк, ром, ликер – это не вовлекает россиян в употребление алкоголя.

Вместо таких мер, по мнению Шапкина, обратить внимание нужно на продажу ароматизаторов алкоголя.

«Люди могут купить не только ароматизаторы какого-то американского виски, но еще и того же мартини, французского коньяка с фирменным названием. То есть все это свободно продается, это не запрещено. И в первую очередь идет для рынка бутлегеров», — заявил специалист.

Запрет подобных ароматизаторов, по его мнению, поможет в борьбе с бутлегерами, торгующими контрафактом с запахом оригинальных продуктов.

Ранее стало известно, что в российском регионе рухнули продажи алкоголя из-за «сухого закона».