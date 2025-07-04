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Названы два самых полезных сыра

Технолог Гертле-Загорская: самые полезные сыры — пармезан и моцарелла

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Anastasia Kamysheva/Shutterstock/FOTODOM

Самыми полезными сортами среди твердых и мягких сыров можно назвать пармезан и моцареллу, об этом «Газете.Ru» рассказала главный технолог Grow Food, специалист по питанию Светлана Гертле-Загорская.

«Самыми полезными сырами можно назвать из твердых — пармезан, из мягких — моцареллу. Пармезан богат белком, его бывает 30 грамм на 100 грамм продукта. Также он содержит много кальция и фосфора, которые помогают поддерживать здоровье наших костей и работу мышц. Помимо этого, в пармезане довольно-таки мало лактозы, что делает его отличным выбором для людей с непереносимостью лактозы», — рассказала специалист.

Пармезан — это выдержанный сыр, и в процессе его ферментации практически вся лактоза разрушается, отмечает эксперт. Помимо этого, во время ферментации образуются пробиотики, которые помогают поддерживать здоровую микрофлору кишечника и помогают улучшать работу ЖКТ и, соответственно, улучшают пищеварение. Также, помимо всего прочего, пармезан содержит аминокислоту тирозин, которая помогает в работе мозга.

«Моцарелла относится к типу мягкого сыра с низким содержанием жира. Также в моцарелле много белка и кальция, — помимо того, что он вкусный, он еще и очень полезный. В целом глобально стоит отдать предпочтение сырам с минимальным количеством добавок. Чем меньше химических добавок в сыре, например, таких как консерванты, ароматизаторы, — тем лучше», — заключила технолог.

Ранее был назван рацион, который приведет к ожирению печени даже у худых.

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