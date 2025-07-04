Врачи рассказали, как быстро восполнить недостаток воды в организме

Фрукты и овощи помогут восполнить недостаток воды в организме, если за день не удалось выпить достаточное количество. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных врачей.

К лучшим источникам воды они отнесли огурцы, помидоры, салат, виноград, арбуз, сельдерей, болгарский перец и апельсины. Кроме того, часть потребностей в гидратации помогут удовлетворить жидкие продукты — йогурт, супы и смузи. Кроме того, эксперты советуют в течение вечера медленно пить воду, а также съесть насыщенный ужин, например, суп и салат.

При этом от алкоголя и кофеиносодержащих продуктов и напитков лучше отказаться, потому что они могут усугубить проблему.

Младший научный сотрудник отдела медицинской химии и токсикологии, ассистент кафедры фармакологии Пироговского университета Денис Борозденко до этого рассказал «Газете.Ru», что обычную столовую минеральную воду можно употреблять ежедневно, однако у людей с хроническими заболеваниями, такими как гипертония, болезнь почек, она может вызвать ухудшение состояния здоровья.

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