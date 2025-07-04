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Стало известно, что делают россияне во время отключения горячей воды

Более 50% опрошенных россиян греют воду вручную во время отключения горячей воды
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Depositphotos

Почти все (86%) опрошенные россияне сталкиваются с профилактическим отключением горячей воды в летний сезон. 54% из них в этот период нагревают воду вручную. Таковы результаты опроса, проведенного компанией «Лемана ПРО» (есть у «Газеты.Ru»).

36% респондентов используют для этого различное специальное оборудование. Четверть опрошенных принимают душ у друзей и родственников, 14% — уезжают в загородный дом или на дачу и еще 13% спокойно переносят отсутствие горячей воды, пользуясь холодной. Некоторые выбирают альтернативные варианты: 10% посещают спортзалы или бассейны, 9% уезжают в отпуск в этот период, 3% — снимают номер в гостинице.

29% уже приобрели и используют оборудование для нагрева воды. Еще 40% респондентов собираются установить его, из них 28% — в течение текущего года. Еще 12% участников опроса пока не определились с решением, а 5% заявили, что не планируют устанавливать оборудование вовсе.

Среди тех, кто уже установил или планирует установить оборудование для подогрева воды, наибольшей популярностью пользуются электрические накопительные водонагреватели (бойлеры) — их выбрали 37% респондентов. Эти устройства обеспечивают стабильный объем горячей воды и подходят как для квартир, так и для частных домов. На втором месте по популярности находятся электрические проточные водонагреватели — их выбрали 14% опрошенных. Еще 7% предпочитают проточные модели, встроенные непосредственно в кран или душ. Менее распространенными вариантами стали газовые колонки (выбрали 6% участников опроса) и комбинированные системы с альтернативными источниками энергии, такими как солнечные панели или ТЭНы — этот вариант указал лишь 1% респондентов. Еще 1% выбрали централизованные системы с подогревом от индивидуального котла. 3% респондентов пока не определились с выбором, а 17% сомневаются, стоит ли вообще покупать водонагревательное оборудование.

Оптимальной ценой для оборудования по нагреву воды 28% назвали диапазон от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. 19% участников готовы потратить свыше 20 тыс. рублей, в то время как 15% предпочитают более бюджетные варианты, указывая на приемлемую сумму от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Еще 2% респондентов стремятся уложиться в сумму до 5 тыс. рублей. По данным компании, средняя цена на накопительный электрический водонагреватель в 2025 году составляет 11 400 рублей, а на проточные устройства — 2581 рубль.

В опросе приняли участие 2 тыс. россиян.

Ранее в Госдуме объяснили необходимость ежегодного отключения горячей воды.

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