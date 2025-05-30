В управляющих компаниях рассказали о мошеннических схемах в домовых чатах

В России растет число мошеннических действий в домовых чатах — злоумышленники используют эти каналы для обмана жильцов, распространяя ложную информацию и собирая деньги под вымышленными предлогами. Об этом рассказало РИА Новости.

По словам Елены Семенихиной, руководителя клиентского сервиса Level Home, аферисты все чаще прибегают к чатам жильцов, предлагая несуществующие товары и услуги, организуя поддельные сборы и пытаясь получить доступ к личным данным участников.

Гендиректор сервисной компании «Азбука» Татьяна Демина добавила, что мошенники рассылают поддельные платежки за коммунальные услуги, создают фейковые опросы и могут взламывать аккаунты пользователей. Также они инициируют в чатах мнимые сборы на срочный ремонт, прикрываясь темами, связанными с обслуживанием дома.

Демина подчеркнула, что любые запросы на переводы вне официальных каналов, подозрительные ссылки и сообщения от малознакомых лиц должны вызывать настороженность. Она порекомендовала отказываться от поспешных денежных переводов, обязательно сверять квитанции с управляющей компанией и не участвовать в сборах, не согласованных на общем собрании жильцов.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенников с поддельным сайтом МВД РФ.