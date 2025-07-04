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Врач объяснил, как меняется действие лекарств в жару

Врач Хухрев: действие лекарств может меняться в жару
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

В летнее время на фоне жары, усиленного потоотделения, обезвоживания, яркого солнца и изменения привычного режима может меняться действие принимаемых лекарств. Об этом kp.ru рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Алексей Хухрев.

«Некоторые таблетки и мази становятся опаснее, а другие — требуют корректировки образа жизни. Не забываем, что ультрафиолет начинает очень серьезно «шпарить», и это может отразиться на организме», — отметил врач.

По его словам, в жару лекарства лучше хранить не в холодильнике, а в аптечке на нижней полке в шкафу, где более прохладно. Кроме того, в любое время года важно отслеживать сроки годности содержимого домашней аптечки, подчеркнул Хухрев.

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова до этого говорила, что пациентам важно строго соблюдать рекомендации врача, если приходится в день принимать сразу несколько лекарств, важно строго соблюдать рекомендации врача. Особенно это касается препаратов от сердечно-сосудистых заболеваний. По ее словам, важно соблюдать время приема лекарств, указанных в инструкции (за час до еды, через час после еды или независимо от приема пищи).

Ранее сообщалось, что жители российского региона остались без лекарств от рассеянного склероза.

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