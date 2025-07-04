Москвичей предупредили о грозе 4 июля

Гидрометцентр РФ: в Москве ожидаются гроза и до +27°C тепла

Кратковременный дождь и местами гроза ожидаются 4 июля в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

По данным синоптиков, днем температура воздуха составит от +25 до +27°C. В ночь на 5 июля в российской столице похолодает до +11–13°C.

Скорость порывов ветра, в свою очередь, достигнет 15 м/с. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

На территории Московской области столбики термометров будут показывать от +24 до +29°C. В темное время суток температура воздуха опустится до +9°C.

В связи с грозой в столичном регионе с 12:00 мск начнет действовать желтый уровень погодной опасности. В Москве его должны отменить в 19:00 мск, а в области — в 22:00 мск.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что с 7 июля в Москве и области прогнозируется температура воздуха выше +25°C. При этом 8 июля воздух в столице может прогреться до +30°C. Как сказал метеоролог, в понедельник температура воздуха приблизится к норме, во вторник и среду она будет на 1–2°C выше нормы.

Ранее президент РФ Владимир Путин пошутил о погоде в Москве.