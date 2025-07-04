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Россиянам рассказали о повышающих риск инфаркта и инсульта ошибках на даче

Врач Беленков: злоупотребление алкоголем повышает риск инфаркта
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Studio MDF/Shutterstock/FOTODOM

Пребывание на даче может обернуться серьезными проблемами для здоровья, в том числе при неправильном подходе возрастает риск инфаркта и инсульта. Об этом рассказал врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков в эфире телеканала «Россия 1».

«Лето — прекрасное время года. На даче очень хорошо: воздух чистый, овощи свои свежие, но это и эпидемия инфарктов и инсультов», — подчеркнул он.

Среди очень опасных привычек Беленков назвал употребление алкоголя перед физической работой.

«Если с утра приняли рюмочку, а потом пошли копать грядки, вот тут как раз и может случиться инфаркт или инсульт», — уточнил врач.

Кроме того, эксперт предостерег от нахождения на солнце в пик его активности — с 11:00 до 16:00.

Также он отметил опасность обезвоживания. В жару организм с большой скоростью теряет влагу, а это негативно влияет на кровообращение и увеличивает нагрузку на сердце.

До этого врач-травматолог Андрей Литвиненко рассказал, что наиболее распространенными травмами на даче являются те, которые можно получить при использовании электроинструментов. Так, например, травмы ног из-за лески и переломы от запутывания в проводах можно получить во время покоса травы электрокосилкой.

Ранее россиян предупредили о малоизвестных и очень опасных дачных сорняках.

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