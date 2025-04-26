Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые научились превращать вирус оспы обезьян в набор безвредных компонентов

Nature: созданы ингибиторы вируса оспы обезьян в 20 раз эффективнее существующих
close
CDC/Brian W.J. Mahy/Reuters

Китайские ученые из Шанхайского университета науки и технологий совершили прорыв в борьбе с оспой обезьян, выявив уязвимое место вируса и разработав новые мощные ингибиторы. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Команда сфокусировалась на ключевом ферменте вируса — основной протеазе (CorePro), которая работает как «молекулярные ножницы». Этот фермент расщепляет белки вируса, позволяя ему собирать новые инфекционные частицы. Блокировка CorePro превращает вирус в бесполезный набор компонентов.

Используя рентгеновскую кристаллографию и крио-электронную микроскопию, исследователи впервые получили детальную 3D-структуру протеазы. Оказалось, что она состоит из двух взаимоподдерживающих белковых молекул, напоминающих танцующую пару.

Изначально ученые протестировали алоксистатин — препарат для лечения мышечных заболеваний. Он показал умеренную эффективность, «закрывая» активный центр фермента.

Однако на основе полученных структур исследователи разработали шесть новых соединений, которые связываются с CorePro в 10-20 раз эффективнее. Они работают подобно «молекулярному клею», полностью блокируя работу «ножниц». Потенциально эти вещества могут быть активны против других поксвирусов, включая натуральную оспу.

«Это не просто победа над оспой обезьян — мы создаем инструмент против целого семейства опасных вирусов», — отметили авторы открытия.

Ранее ученые предупредили о риске превращения оспы обезьян в угрозу глобальному здравоохранению.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами