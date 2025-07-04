Возле храма в центре Хабаровска обнаружили ртуть

У Спасо-Преображенского собора в Хабаровске нашли отходы с ртутью

В центре Хабаровска возле Спасо-Преображенского собора была обнаружена ртуть. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По данным журналистов, рядом с храмом образовалась помойка, в которую в числе прочего выброшены ртутьсодержащие лампы, относящиеся к первому классу опасности из-за наличия ртути.

Как передает портал DVHAB.RU, земельный участок, на котором расположена свалка, является краевой собственностью. Природоохранная прокуратура внесла представление министру имущества края. Устранение нарушений находится на контроле ведомства.

В августе 2022 года в Хабаровске, в крупном известном питомнике Лукашова, были найдены зарытыми 24 бочки, в которых оказался дихлоризоцианурат натрия, содержащий 60% хлора. Его используют для дезинфекции, обеззараживания бассейнов и сантехники.

Ранее в Волгограде двухлетний мальчик разгрыз ртутный градусник и оказался в больнице.