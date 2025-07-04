Наращивание ресниц может обернуться блефаритом

Врач Коникова: блефарит все чаще развивается после косметологических процедур

Покраснение, зуд, отек и ощущение инородного тела — такие симптомы могут возникнуть после наращивания ресниц. Врач офтальмологического центра «Зрение» Ольга Коникова объяснила «Газете.Ru», почему бьюти-процедура может стать причиной воспаления век и как избежать осложнений.

Клей, которым фиксируются ресницы, нередко содержит формальдегид — он может вызывать аллергию и воспаление. По данным исследований, 79% осложнений после наращивания связаны именно с аллергическим блефаритом.

«Кроме того, густой «веер» ресниц создает теплую влажную среду, где активно размножаются бактерии. Это повышает риск инфекций. Если ресницы не очищать, на них накапливаются бактерии и жир. Это нарушает работу мейбомиевых желез (они расположены на краях век и выделяют жир, который предотвращает испарение слез), из-за чего возникает сухость глаз и усиливается воспаление», — добавила она.

Плотное скопление ресниц удерживает тепло у поверхности века. Влажная и теплая среда становится идеальной для роста бактерий. При этом клей может испаряться при температуре тела, выделяя раздражающие вещества. Это меняет состав микрофлоры на веках и может вызывать воспалительную реакцию.

«Искусственные ресницы и клей могут перекрывать выводные протоки мейбомиевых желез. Из-за этого нарушается отток секрета — масла не попадают в слезную пленку, возникает испарительная сухость глаз (форма сухого глаза, при которой слеза быстро испаряется из-за недостатка жира). Постоянное раздражение может привести к повреждению роговицы и другим хроническим проблемам (например, кератиту, язвам роговицы или нарушению зрения)», — объяснила врач.

Начинающийся блефарит можно заподозрить по ряду симптомов.

«Зуд, покраснение и жжение век. Слезотечение, чувство песка в глазах. Отек, корочки на ресницах, ощущение инородного тела. Если появились такие признаки, важно сразу обратиться к офтальмологу», — сказала эксперт.

Если есть склонность к воспалениям глаз, стоит рассмотреть другие варианты. Менее рискованны тушь, временные накладные ресницы без клея или лифтинг, при котором усиливается изгиб натуральных ресниц. Перед любой процедурой желательно проконсультироваться с врачом.

«По наблюдениям офтальмологов, блефарит все чаще развивается именно после косметических процедур с ресницами — важно своевременно выявлять симптомы и не игнорировать дискомфорт», — резюмировала врач.

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